Tiere im Tannenbusch haben Nachwuchs : Zwischen Kälbern und Lämmchen

Foto: Melanie Zanin (MZ) 11 Bilder Tiere im Tannenbusch haben Nachwuchs

Dormagen Im Wildpark Tannenbusch ist schon der erste Nachwuchs da. Wir haben uns in den verschiedenen Gehegen umgesehen und zeigen einige der zuckersüßen Jungtiere.

Während das Kalb Doris hinter dem Zaun entspannt in der Sonne steht, will das Lamm im Gehege nebenan einfach nur eines: spielen. Jetzt. Sofort. Immer wieder springt es auf seinen Klauen vor den älteren Schafen hin und her. Die scheinen aber nicht so richtig Lust zu haben auf so viel Energie. Einfach in der Gegend herumstehen und etwas von dem Heu kauen? Das scheint für sie gerade die bessere Alternative zu sein. Also muss das Lamm weiterziehen, zu den anderen Jungtieren im Gehege. Sechs weitere Lämmer leben dort mit ihm. Zwei mit heller Wolle. Und drei, die – wie das Lämmchen selbst – eine braune Färbung aufweisen. Die sind eher dazu bereit, herumzutoben. Den Kopf nach unten gebeugt, laufen die Lämmchen aufeinander zu.

„Das haben die sich von dem Bock abgeguckt“, sagt Deniz Lukaszczyk. Er ist der Tierpflegemeister im Wildpark Tannenbusch und beobachtet die Skudden vom Zaun aus. Vor etwa zwei Wochen seien die Lämmchen auf die Welt gekommen. Jetzt seien sie mitten in der Sozialisierungsphase. „Für die Tiere ist das ein bisschen wie ein Kindergarten“, sagt Deniz Lukaszczyk. Wie laufe ich mit der Gruppe mit? Und wie ordne ich mich in der Herde ein, damit ich später keine Probleme mit anderen Schafen bekomme? All das könnten die Lämmchen gerade lernen. Darum sei es besonders wichtig, dass sie in den ersten Monaten nicht von der Herde getrennt werden.

Info So ist ein Besuch im Wildpark gerade möglich Reservierung Aktuell dürfen sich maximal 200 Besucher gleichzeitig während der Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr im Park befinden. Allerdings nur mit Online-Reservierung. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. Ab Sonntag, wenn die „Notbremse“ greift, ist zudem ein aktueller Negativ-Test notwendig.