Kostenpflichtiger Inhalt: Umfrage der Stadtverwaltung Dormagen : Nur wenige Frauen in Führungspositionen

Frauen in Führungsposition: Claudia Schmidt, Leiterin Stadtbibliothek, und Julia Stöcker, Produktverantwortliche Jugendförderung und Sozialplanung. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Eine innerbetriebliche Umfrage in der Stadtverwaltung Dormagen lässt erkennen, dass die Frauen in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert sind. Daran könnte sich in den kommenden Jahren etwas ändern.