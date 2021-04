Burger’s Zoo : Baby-Nashorn wiegt über 50 Kilo

Arnheim/NL Der Burger’s Zoo in Arnheim hat zwar im Moment für Besucher geschlossen, freut sich aber über Nachwuchs, der nicht häufig bei den Tierparks in Europa vorkommt.

(RP) Seltener Nachwuchs im Arnheimer Burgers‘ Zoo: Am frühen Ostersonntag brachte ein Breitmaulnashorn ihr viertes Jungtier zur Welt. Der Tierpark in Arnheim gehört seit mehreren Jahren zu den fünf erfolgreichsten Züchtern von Breitmaulnashörnern in Europa. Die Geburt des kleinen Breitmaulnashorns verlief sehr gut und reibungslos. Zunächst wiegt ein Jungtier etwa 50 bis 60 Kilogramm. In den ersten Lebenstagen kommt es allerdings schnell zu Kräften und nimmt pro Tag 1,5 bis 2 Kilo zu.