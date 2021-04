Corona-Testwoche in Dormagen : Tausende lassen sich testen

Corona-Testwoche in Dormagen

Die Stadt ist zufrieden mit der Resonanz in der Testwoche (Symbolfoto). Foto: dpa/Kira Hofmann

Dormagen Die Stadt Dormagen ist zufrieden mit der Testbereitschaft der Bürger, bittet jedoch, weitere Regeln zu beachten und sich weiterhin testen zu lassen. An den Schulen gab es keine Auffälligkeiten.

Die am Montag gestartete Test-Offensive der Stadt Dormagen unter dem Motto „Dormagen testet: Schütze deine Liebsten!“ ist erfolgreich angelaufen. An den ersten beiden Tagen haben sich bereits mehrere tausend Bürger auf das Virus testen lassen. Am Freitag bestätigt Stadtsprecher Nils Heinichen, dass die Rückmeldungen auch bis zum Wochenende durchaus zufriedenstellend seien, genauere Zahlen werden bis zur kommenden Woche ermittelt.