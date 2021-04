CDU stellt Antrag : Mehr Lärmschutz für Hackenbroich

Hackenbroich Die CDU fordert, dass der Lärmschutz für den vielbefahrenen Ort überprüft wird. Als Grund dafür nennt sie unter anderem Bauarbeiten und Straßenrennen.

Die Initiative begründet Deußen unter anderem damit, dass aktuell im Hackenbroicher Gewerbegebiet ein Großhändler ein Logistikzentrum für den Einzelhandel baut. Zusätzlich entsteht an der Salm-Reifferscheidt-Allee/K18 ein weiterer großer Einzelhandelsmarkt. Daraus sei in größerem Umfang zusätzlicher LKW-Lieferverkehr und auch zusätzlicher Verkehr durch die Einzelhandelskunden zu erwarten, wie es schon im Planungsausschuss auch mit Anwohnern erörtert wurde. „Die Verwaltung soll kurzfristig konkrete Gespräche mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Verbesserung des Lärmschutzes entlang der Kreisstraße 18 aufnehmen. Dazu soll sie konkrete Maßnahmen vorschlagen, in die jeweils zuständigen Gremien einbringen und mit dem Rhein Kreis Neuss abstimmen, weil dieser in Teilen der Straßenbaulastträger ist“, erklärt Deußen. Der Planungsausschuss bzw. der Verwaltungsrat der TBD sollen auf Wunsch der CDU anschließend die vorgelegten Optionen beraten und dabei auch den Bereich der Salm-Reifferscheidt-Allee zwischen K18 und Kreisverkehr Sinnersdorfer Straße mit einbeziehen.