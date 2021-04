Kostenpflichtiger Inhalt: Salm-Reifferscheidt-Allee in Hackenbroich : Tempolimit vor Grundschule abgelehnt

In diesem Bereich, am Kreisverkehr, überqueren viele Kinder die Salm-Reifferscheidt-Allee. Foto: Kira Bayer

Hackenbroich Aus der Einrichtung einer Tempo-30-Zone auf der Salm-Reifferscheidt-Allee in Höhe der Grundschule Burg in Hackenbroich wird nichts. Zumindest vorerst nicht. Die CDU will an dem Thema dran bleiben.