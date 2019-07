Stadtbibliothek Dormagen : Die Bibliothekswand ist jetzt „Weltbaustelle“

Dormagen Das riesige und bunte Kunstwerk an der Stadtbibliothek wurde am Freitag eröffnet. Es zeigt verschiedene Facetten der Bildung.

Wenn Herz, Hirn und Hand zusammenkommen, nutzt der Mensch seine Bildung zur Verbesserung der Welt – das ist die Botschaft des großen Wandbildes der „Weltbaustelle Dormagen“, die am Freitag an der Stadtbibliothek eröffnet wurde. „Heute wird der Startschuss für eine bessere Zukunft gegeben, indem das Thema Nachhaltigkeit offensichtlich ist“, sagte Judith Petersen vom Eine-Welt-Netz NRW, das das Projekt „Weltbaustelle“ als künstlerische Umsetzung der 17 globalen UN-Ziele der Nachhaltigkeit koordiniert hat. Mehrere Tage lang haben die Aachener Künstler Uta Göbel-Groß und Thabo Modise auf einem Gerüst bis in zehn Metern Höhe ihr zuvor gemeinsam konzipiertes Kunstwerk zum Thema hochwertige Bildung auf die Wand gemalt – am Donnerstagnachmittag wurden sie punktgenau fertig. „Das war sehr heiß und windig da oben“, sagte Göbel-Groß, während Modise den zahlreichen Eröffnungsgästen verriet: „Ich habe eigentlich Höhenangst, aber ohne Kaffee ging es dann doch.“