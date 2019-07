Innenstadt in Dormagen : Vorfreude auf den City-Beach

Michael Bison, Thomas Schmitt (beide SWD) und die Organisatoren Dustin Thissen und Marc Pesch (v.l.) auf viele Besucher. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Neuss Am Freitagnachmittag startet der City-Beach am Rathaus. Am Donnerstag wurde letzte Hand angelegt, Tische aufgestellt, die Bierstände vormontiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jetzt freuen sich Michael Bison, Thomas Schmitt (beide SWD) und die Organisatoren Dustin Thissen und Marc Pesch (v.l.) auf viele Besucher. Das wird am Abend der Fall sein, wenn ab 20 Uhr mit „Mr. President“ Partytime ist, ebenso am Samstag mit den Paveier. Ein Kracher folgt dann am Dienstag ab 15.30 Uhr: Dann gibt es in der „Schlacht von Dormagen“ das erste Derby der Eishockey-Saison zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien. Die Traditionsteams der rheinischen Rivalen stehen sich in einem lustigen Wettstreit gegenüber, in denen ihre Manschaftsbusse eine wichtige Rolle spielen. Es gibt drei Disziplinen: Die Spieler müssen ihre riesigen Mannschaftsbusse etwa 25 Meter über den Rathausplatz ziehen; bei einem Sprint zum und durch ihren Bus müssen sie ihren Speed beweisen und sie müssen vom Bus aus mit dem Puck ein Ziel treffen.

(NGZ )