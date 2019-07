Stadtradel-Wettbewerb : Dormagen hat die meisten Kilometer pro Einwohner erradelt

„Stadtradel-Star“ Martin Ritterbach war erfolgreich. Foto: Stadt Dormagen

Der Wettbewerb „Stadtradeln“ ist vorbei, und am Mittwoch um 23.59 Uhr endete die Frist, innerhalb der noch die vom 14. Juni bis 4. Juli gefahrenen Kilometer nachgetragen werden durften. Die kreisweite Siegerehrung wird am Samstag, 13. Juli, ab 11 Uhr in Dormagen über die SWD-City-Beach-Bühne am Historischen Rathaus gehen.

Der auf www.stadtradeln.de nachzulesene Endstand für den Rhein-Kreis: Dormagen: Die Stadtradler waren in der Kategorie „meiste Kilometer pro Einwohner“ nicht zu schlagen. Neuss hat insgesamt die meisten Kilometer erradelt.

Der „Stadtradel“-Star Martin Ritterbach vom RSC Nievenheim hat ebenfalls kräftig Reklame für den Wettbewerb gemacht: Insgesamt sind 1611 Dormagener in 67 Teams beim „Stadtradeln“ 283.153 Kilometer gefahren, was einer Vermeidung von Kohlendioxid von rund 40 Tonnen entspricht. Nur die Stadt Neuss mit ihren weit mehr als doppelt so vielen Einwohnern hat mit 312.625 Kilometern mehr Radstrecke in den drei Wochen des „Stadtradelns“ zurückgelegt. Auf die Einwohnerzahl umgerechnet liegt Dormagen mit 4,4 Kilometern weit vor dem Zweitplatzierten Kaarst (3,3). Neuss ist in dieser Kategorie mit 2,0 pro Einwohner Fünfter.