Schützenfest in Dormagen-Nievenheim : Das größte Regiment der Stadt feiert in Nievenheim

Am Freitag starten die Mitglieder der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Nievenheim/Ückerath mit dem Fassanstich um 18 Uhr auf dem Salvatorplatz in ihr Schützenfest.

Dieses Schützenfest hat überwiegend noch der alte, inzwischen nach großem Streit zurückgetretene Vorstand unter Ex-Brudermeister Stefan Schillings vorbereitet. Der neu gewählte Vorstand um Brudermeister Bernd Meuter hat die Verantwortung übernommen, so dass die Nievenheimer und ihre Gäste am Wochenende feiern können. Am Samstag steht die Eröffnungsandacht um 11.45 Uhr in St. Pankratius an, ab 19 Uhr Tanz im Festzelt, ab 20 Uhr Großer Zapfenstreich am Ehrenmal, anschließend Fackelzug. Am Sonntag beginnt um 8.15 Uhr das Hochamt, anschließend Frühparade, ab 10.30 Uhr Festkommers im Zelt. Um 15 Uhr startet die Parade, abends der Königsball im Zelt.