Dormagener Politiker fordern : Kampf für Gleichberechtigung durch kostenlose Menstruationsprodukte

Dormagen SPD und Bündnis90/Die Grüne fordern die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsprodukten und stellen dieses Thema im Ausschuss zu Diskussion.

Laurenz Tiegelkamp (SPD), Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, erklärt: „Im monatlichen Hartz-IV-Regelsatz von nur 17,02 Euro für Gesundheitspflege werden diese Produkte nicht einmal gesondert berücksichtigt.“ „Daher können sich viele Frauen und Mädchen in finanziell prekären Situationen keine Hygieneartikel leisten“ ergänzt Nana Wallraff. Mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte zum 1. Januar vergangenen Jahres von 19 auf 7 Prozent sei es nicht getan. Gesundheitliche und psychische Belastungen seien die Folge, wenn Frauen keinen Zugriff auf Menstruationsprodukte hätten. Laurenz Tiegelkamp nennt Beispiele: „Während unter anderem in Schottland, Neuseeland und Frankreich an öffentlichen Orten kostenlose Menstruationsartikel bereitgestellt werden, gibt es hierzulande noch keine bundeseinheitliche Regelung.“ Aus diesem Grund wollen die Fraktionen kommunalpolitisch aktiv werden und beantragen gemeinsam für die nächste Sitzung des Stadtrats, an allen weiterführenden Schulen in Dormagen die kontrollierte und kostenfreie Ausgabe von Binden und Tampons anzubieten. „Wir denken hier zum Beispiel an die Installation von Spendern, die sowohl die hygienischen Ansprüche erfüllen als auch verschiedene Produktvarianten beinhalten“, erklärt der Sozialdemokrat. In einem weiteren Schritt soll geprüft werden, inwieweit sich das kostenlose Angebot auch in Behörden mit Publikumsverkehr wie dem Bürgeramt und in öffentlichen Gebäuden wie in der Stadtbibliothek oder im Stadtbad umsetzen lässt.