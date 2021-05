Autoren zu Gast : Literatur-Livestream der VHS zur „Freiheit des Wortes“

Leverkusen Bei der Übertragung aus der Stadtbibliothek Leverkusen am Freitag, 28. Mai, werden zwei Schriftseller zu hören sein: Regula Venske und Christian Linker, die ihre neuen Bücher vorstellen.

„Von der Freiheit des Wortes“: So lautet der Titel der zweiten Folge, die das „Lust auf Literatur“-Team am Freitag, 28. Mai, per Livestreams aus der Stadtbibliothek Leverkusen sendet. Los geht es um 19 Uhr.