Freizeit in Dormagen : Coole und sportliche Aktivitäten in der Natur

Dormagen In Zeiten der Corona-Krise kann es immer mal langweilig werden. Geschäfte sind häufig geschlossen und auch der Restaurantbesuch ist nicht immer einfach umzusetzen. Doch in Dormagen gibt es dennoch die ein oder andere Outdoor-Möglichkeit, um sich zu beschäftigen. Ein Überblick.

So können Sportbegeisterte den Wakebeach am Straberger See besuchen. Der „Wakebeach 257“ hat trotz der Corona-bedingten Einschränkungen aktuell geöffnet. Betreiber Markus Harmann gibt sich die größte Mühe auch für ein Angebot für Kinder und Anfänger zu sorgen. Diejenigen, die sonst in ein Fitnessstudio gehen, können an den nagelneuen Trimm-Dich-Geräten in der Zonser Heide trainieren oder sich auf dem Bolzplatz in der Nähe austoben. Auch der Skate- und Dirtpark in Horrem lädt zum auspowern ein und ist stets gut besucht. Doch es muss nicht immer sportlich sein und manchmal reicht es auch einfach eine große Runde über die weitläufige Anlage des Kloster Knechtsteden zu spazieren oder den Kindern auf dem Spielplatz zuzusehen. Möchte man noch etwas lernen, dann ist man im Geopark im Tannenbusch in Delhoven richtig, denn hier hier können Jung und Alt interessante Dinge über die heimische Natur erfahren.