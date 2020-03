Glaube in Dormagen : Neuer Orden im Kloster Knechtsteden

Info

Gründung Der Orden geht auf den Priester Kuriakose Elias Chavara zurück, der ihn zusammen mit den zwei älteren Priestern Thomas Palackal und Thomas Porukara am 11. Mai 1831 auf dem Berg Mannanam im Bundestaat Kerala gründete.

Dienst Die Priester sind in 24 Ländern aktiv. Das erste Bildungshaus des Ordens außerhalb Indiens wurde 2001 in Kenia gegründet. Weitere Standorte sind unter anderem die Städte New York, Rom und die Länder Brasilien, Peru, Madagaskar, Somalia und Südafrika. Seit 1957 ist der Orden in Deutschland. In den 80er-Jahren folgte die erste Niederlassung. Heute ist der Orden insgesamt in 16 Bistümern aktiv.

Mitglieder Zurzeit gibt es über 3000 Ordensmitglieder in 5 Missionsdiözesen und 16 Provinzen, die in Indien und von dort aus in 24 Ländern auf fünf Kontinenten ihren Dienst verrichten. 120 Mitglieder leben und arbeiten nach Angaben des Ordens in Deutschland.