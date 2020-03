Info-Veranstaltung in Dormagen : NGZ präsentiert Experten des „Lukas“ zum Thema Herz

Info-Veranstaltung in Dormagen

Horrem Seit vielen Jahren richten die Deutsche Herzstiftung und die Experten des Lukaskrankenhauses, Rheinland Klinikum, im Rhein-Kreis Neuss die Herzwochen aus. Am Mittwoch, 4. März, sind die Herzspezialisten in Dormagen zu Gast.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. Ab 18 Uhr geht es im Bürgerhaus Horrem an der Knechtstedener Straße 18 um das Thema „Plötzlicher Herztod“.

An diesem plötzlichen Herztod sterben 65.000 Menschen allein in Deutschland. Er ist Folge einer bösartigen Herzrhythmusstörung, die in wenigen Sekunden zum Herzstillstand führt. Dann muss schnell wiederbelebt werden – sonst sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit des Betroffenen pro Minute um zehn Prozent.