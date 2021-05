Regenerative Energien : Norwegen und Deutschland jetzt mit dickem Stromkabel verbunden

Das Gleichstrom-Erdkabel der Stromtrasse „NordLink“ in der Nähe von Büsum bei den Arbeiten 2019. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wilster Deutschland und Norwegen bringen mit „Nordlink“ das Beste ihrer erneuerbaren Energien zusammen. Strom aus Wasser, Wind und Sonne - über ein dickes Kabel verbunden - soll beiden Ländern Sicherheit bieten. Ein Projekt mit Pioniercharakter.

Verbraucher müssen nach Einschätzung der Bundesregierung auch nach Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken keinen Blackout fürchten. Zudem dürften durch den immer breiteren Mix an erneuerbaren Energien und den milliardenschweren Ausbau der Stromnetze in Europa langfristig die Strompreise sinken - zum Vorteil der Verbraucher in Privathaushalten und Industrie.