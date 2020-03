Typisierungen bei der DKMS : Dormagener Stammzellenspender rettet Leben

Auch im Historischen Rathaus in Dormagen konnten sich bei einer der vergangenen Typisierungsaktionen Menschen bei der DKMS registrieren lassen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Wie Sascha Klein aus Dormagen nach einer Typisierungsaktion zum Stammzellenspender wurde.

In Dormagen ist erneut ein Mensch an Leukämie erkrankt und benötigt dringend einen Stammzellen-Spender, möchte aber anonym bleiben, wie die Stadt mitteilt. Er oder sie hofft, das gleiche Glück zu haben, wie Guido Mauss. Der an Leukämie erkrankte Dormagener Gitarrist mit dem Spitznamen „Haetty“ erhielt Anfang des Jahres eine positive Nachricht. Nach mehreren Registrierungsaktionen der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS im Dezember – unter anderem in Köln und Dormagen – verkündeten seine Bandkollegen von „5 vor 12“ im Januar: „Haetty hat einen Spender gefunden!“

Einer der weltweit 83.500 Spender ist Sascha Klein. Der 27-Jährige, der aus Dormagen stammt, hat vergangenes Jahr Stammzellen gespendet und so womöglich das Leben eines Menschen gerettet. Mit einer simplen SMS fing alles an. Klein erinnert sich: „Ich war beim Sport. Als ich anschließend auf mein Handy schaute, sah ich einen Anruf in Abwesenheit und eine SMS mit den Worten: ,Bitte dringend zurückrufen!‘. Die Nachricht stammte von der DKMS.“ Nach einem Bluttest bei seinem Hausarzt stand fest: Er ist der geeignete Spender für eine Patientin mit Blutkrebs.

Der Dormagener Sascha Klein hat im vorigen Jahr Stammzellen gespendet. Foto: Klein

Nach dem Bluttest wird der damals 26-Jährige in einer Klinik in Köln auf seine eigene körperliche Verfassung untersucht. Anschließend fährt er nach Hause. Fünf Tage muss er ein Mittel einnehmen, das dafür sorgt, dass sein Blut mit möglichst vielen seiner Stammzellen angereichert ist. Danach geht es zur Entnahmeklinik. „Ich wurde an eine Art Dialysegerät angeschlossen, das das Blut aus einem Arm entnimmt, die Stammzellen herausfiltert und das Blut anschließend in meinen anderen Arm zurückführt“, erläutert Klein. „Davon spürt man nichts – außer zwei kleine Piekser, um den Zugang zu legen.“

In etwa 80 Prozent der Fälle reicht ein solches Verfahren. Wesentlich seltener ist die Entnahme von Knochenmark aus dem Beckenkamm unter Vollnarkose. So oder so, nach wenigen Stunden ist die Spende entnommen. Die häufigere Methode der Blutspende kann vier bis acht Stunden an ein bis zwei Tagen dauern, teilt die DKMS mit. Bei Klein dauerte es lediglich zweieinhalb Stunden. „Das war’s schon!“, sagt der heute 27-Jährige, der in Nievenheim aufwuchs, und ergänzt: „Ich habe sehr bequem gelegen und einfach abgewartet.“ Zudem betont er, dass er sich bestens betreut gefühlt hat: „Die DKMS hat sich um alles gekümmert und es mir so angenehm wie möglich gestaltet.“

Wer der Empfänger war und wie es ihm geht, das erfährt der Spender zunächst nicht. Klein weiß nur, dass seine Stammzellen für eine Frau mittleren Alters in Australien bestimmt waren. Er hofft, dass er sie eines Tages kennenlernen darf. „Das muss ein unglaublich ergreifendes Gefühl sein“, sagt er: „Ich wünsche ihr, dass sie sich gut erholt und gesund wird.“