Kostenbescheid der Stadt Dormagen : Ehepaar zahlt für Kind auch nach erfolgloser Auslandsadoption

Dormagen Ein Dormagener Paar soll Lebensunterhalt für ein Kind bezahlen, das es vor fünf Jahren für eine Adoption aus Thailand geholt, aber nach wenigen Wochen wieder abgegeben hatte. Das hat nun das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden.

Der am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung aus Münster zufolge, muss das Paar Kosten für den Lebensunterhalt des Kindes für einen Zeitraum von sechs Jahren ab dem Zeitpunkt der Einreise nach Deutschland erstatten. Das Paar hatte das damals fünfjährige Mädchen 2014 aus Thailand mit ins Rheinland gebracht, sich aber in der sechsmonatigen Adoptionspflegezeit umentschieden. Die beiden beklagten „widerspenstiges Verhalten“ und sahen sich schon nach Wochen überfordert, wie aus dem OVG-Beschluss hervorgeht.

Das Ehepaar wollte das Mädchen zurückschicken nach Thailand, was auch aus Gründen des Kindeswohls nicht in Frage kam. Die Kleine kam in eine Einrichtung, in der nur wenige Kinder in häuslicher Umgebung betreut wurden. Die Eheleute sollten rund 5000 Euro monatlich zahlen und klagten dagegen. Sie seien nicht ausreichend über die sechsjährige Haftungsdauer aufgeklärt worden, und auch nicht über „etwaige Verhaltensauffälligkeiten“ des Mädchens. Das OVG ließ das in seinem unanfechtbaren Beschluss nicht gelten. Es sei rechtmäßig, dass das Paar die Kosten erstatten müsse, selbst wenn die Höhe der Zahlungen „möglicherweise existenzgefährdend“ sei.