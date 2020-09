Kultur in Dormagen : Musikschule kämpft mit Raumnot

Dormagen Wegen der Corona-Schutzkonzepte brauchen VHS und Musikschule mehr Platz. Die Stadt erarbeitet ein Konzept, um auch im Winter möglichst alle Kurse stattfinden zu lassen.

Nach der Pause durch die Corona-Pandemie läuft das Angebot an städtischer Kultur im Kulturhaus Dormagen wieder an. Jedoch haben sowohl die Musikschule als auch die Volkshochschule (VHS) mit Raumnot zu kämpfen. Denn die Corona-Schutzkonzepte, Hygiene- und Abstandsregelungen erfordern größere und mehr Räume und mehr Zwischenreinigungen. „Eine Zeitlang konnten wir zudem nicht in die Schulen ausweichen“, erläutert Kulturdezernentin Ellen Schönen. Zudem gelten auch jetzt in den Schulen besondere Regeln.