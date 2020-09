Goldhochzeit in Dormagen : Beim Heimaturlaub die Frau des Lebens getroffen

Hackenbroich Zaruhi und Nisan Zadu aus Hackenbroich feiern heute Goldhochzeit. Vor 50 Jahren heirateten sie in Istanbul. Sie war Erzieherin im städtischen Kindergarten in Hackenbroich, er Chemiearbeiter im Chempark Dormagen.

Im April 1970 besuchte er Familie und Freunde in der Türkei und lernte bei einem gemeinsamen Freund seine zukünftige Frau Zaruhi kennen und lieben. Standesamtlich geheiratet wurde fünf Monate später, denn es war klar, dass die beiden in Deutschland leben wollten – und um als Paar eine Wohnung mieten zu können, war ein Trauschein hilfreich. Ein Jahr lang mussten sich die Frischvermählten gedulden, bis sie kirchlich getraut wurden und Zaruhi nach Deutschland nachkam, aber so hatte ihr Ehemann genug Zeit, eine passende Wohnung zu finden und einzurichten. Im Dezember 1975 wurde der erste Sohn Gregor geboren, Sohn Sevan folgte im August 1978. Zaruhi Zadu, die in der Türkei eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht hatte, fand 1980 eine Anstellung im städtischen Kindergarten in Hackenbroich, in dem sie 32 Jahre lang gern gearbeitet hat. Dank ihrer Sprachkenntnisse in Deutsch und Türkisch fungierte sie häufig als Brücke und Übersetzerin zwischen Erziehern und Eltern/Kindern, die neu aus der Türkei kamen. Heute halten sich die Jubilare mit ihren fünf Enkelkindern zwischen zwei und zehn Jahren fit, die sie öfter betreuen. Beide sind gläubige armenische Christen und in der Sankt Sahak-Mesrop-Kirche in Köln-Niehl engagiert, Nisan sogar als Diakon.