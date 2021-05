Themenwoche Gesundheit und Sport : Intensivkurse für Nichtschwimmer in den Ferien

Leverkusen Auch wenn Bäder und Sportanlagen wegen Corona zu sind, wird dort hinter den Kulissen weiter gearbeitet, berichtet Sportpark-Leiterin Nelly Schreiner.

Aufgabe Er hat die Aufgabe, „eine dem heutigen Lebensstil und Sportverständnis entsprechende Grundversorgung … sicherzustellen und weiterzuentwickeln.“ In den nächsten Jahren soll er die Angebotsvielfalt und -qualität in den Betrieben auf bisherigem Niveau stabilisieren.

Schreiner Sollten Öffnungen unter Pandemiebedingungen möglich sein, sehe ich keine erheblichen Einschränkungen. Sportvereine freuen sich sicherlich darauf, endlich wieder Sport zu erlauben. Die Sportplatzanlagen in Bürrig und in Quettingen werden saniert. Unsere Schwimmschule „Aqua-Vital“ wird ihre Kursangebote zügig aufnehmen, sobald es – in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt – erlaubt ist. Es ist bedauerlich, dass wir derzeit keine Schwimmkurse bieten können, denn es ist extrem wichtig, dass Kinder schwimmen lernen. Es gibt großen Nachholbedarf. Deshalb arbeiten wir an einem Konzept, um Kurse mit begrenzter Teilnehmerzahl anbieten zu können. Speziell für die Sommerferien planen wir Intensivkurse für Nichtschwimmer.