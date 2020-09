Energieversorgung Dormagen : i-Dötzchen erhalten Brotdosen

Dormagen Die Energieversorgung Dormagen hat nicht nur rund 600 Kindern mit ihrem Geschenk eine Freude, sondern sich auch um das Thema Nachhaltigkeit verdient gemacht.

Zermatschte Stullen und Mengen an Butterbrotpapier sollten in der Chemiestadt bald der Vergangenheit angehören: Die Energieversorgung Dormagen (evd) hat alle Schulneulinge in Dormagen mit einer robusten, wiederverwendbaren Brotdose beschenkt. An den insgesamt 13 Dormagener Grundschulen durften sich die rund 600 Schüler zudem über einen Reflektorbär, Malstifte und Traubenzucker in ihrer Box freuen.