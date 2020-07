Kritik an der Politik in Dormagen : Hackenbroicher fördern ihre Burg

Kritik an der Politik in Dormagen

Hackenbroich Der CDU-Antrag, den Arbeitskreis „Burg Hackenbroich“ zu „verstetigen“, stößt aber auf Kritik des Schützenzugs „Burg-Junge 1985“, der die Politik aus dem bürgerschaftlichen Engagement heraushalten möchte.

Vor vier Wochen zeigte sich der sichtbare Erfolg einer bürgerschaftlichen Initiative, wie sie besser nicht hätte laufen können: In partnerschaftlicher Zusammenarbeit haben Hackenbroicher Vereine, Institutionen und Sponsoren mit der Stadt Dormagen und dem Archiv im Rhein-Kreis die lesenswerte Info-Tafel zur 1953 abgerissenen Burg Hackenbroich erstellt und enthüllt. Denn das gemeinsame Ziel, die Wasserburg, die noch im Namen der Grundschule und einer Straße zu finden ist, wieder ins Gedächtnis zu rufen, eint Heimatfreunde, Bruderschaft, vor allem den Zug „Burg-Junge“, der nach dem Gebäude benannt ist, Schule, Denkmalschutz, Archiv und Stadt ebenso wie ältere Hackenbroicher, die sich noch aus Kindertagen an die Burg erinnern.

Kritisch sieht der Hackenbroicher Schützenzug, der die „Wiederbelebung“ des Burg-Gedankens so richtig ins Rollen gebracht hat, allerdings den CDU-Antrag zur Kulturausschuss-Sitzung am 11. August zur „Verstetigung des Arbeitskreises Burg Hackenbroich“ durch den Denkmalschutzbeauftragten: „Ziel soll sein, nächste Schritte und deren Finanzierung zur Erinnerung an die Burg Hackenbroich zu erarbeiten“, so schlägt die CDU vor. Ideen wie die Pflasterung der Grundrisse der ehemaligen Tortürme, ein Modell der Burg und die weitere Nutzung des virtuellen Modells der Burg benötigten Koordination, meint CDU-Fraktionschef Kai Weber.