Projekt in Dormagen : Streetwork-Hund ist in Ausbildung

Dormagen Seit einem Jahr gibt es aufsuchende Sozialarbeit durch zwei Streetworker in Dormagen, mit Schwerpunkt am Bahnhof. Laura Rehmet und Leon Römer bieten den Jugendlichen Hilfe und Perspektiven an.

Träger Die Diakonie Neuss ist Arbeitgeber für ein Team von sechs Streetworkern, die in Neuss (drei Stellen), Grevenbroich (1,5 Stellen) und Dormagen (1,5 Stellen) tätig sind.

Projekt Das vor einem Jahr gestartete Projekt „Aufsuchende Sozialarbeit“ sieht eine Stelle für Streetwork in Dormagen vor, die die Stadt Dormagen mit einem freiwilligen Zuschuss unterstützt.

Netzwerk Die beiden Dormagener Streetworker Laura Rehmet und Leon Römer stützen sich auf ein großes Netzwerk an Hilfs- und Beratungsangeboten in Horrem, in Dormagen und darüber hinaus. Dabei pflegen sie auch den Kontakt zum Diakonie-Team, der Stadt Dormagen, dem Rhein-Kreis Neuss, dem Caritasverband, dem Jobcenter, dem Arbeitsamt und zahlreichen Beratungsstellen.

Entwicklung Ein relativ neues, aber besorgniserregendes Problem sind die „Couchsurfer, die keine Wohnung haben, mal hier, mal dort pennen und ansonsten nur rumlungern. Sie erreichen wir sehr schwer, es gibt auch einige in Dormagen, da versuchen wir, über andere Jugendliche Vertrauen aufzubauen“, sagt Leon Römer.

Tiergestützte Pädagogik Laura Rehmets Hund „Manfred“ (benannt nach dem Horremer Brudermeister Manfred Klein) soll in Zukunft ein offizieller Streetwork-Hund werden. Er befindet sich in der „2. Klasse“ seiner Ausbildung.