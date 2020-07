Kirche in Dormagen : Evangelisches Sozialwerk mit neuer Rechtsform

Kirche in Dormagen

Dormagen Mit rund sechs Millionen Euro Jahresumsatz war das Evangelische Sozialwerk Dormagen zur groß geworden für die Rechtsform eines Vereins. Jetzt firmiert das Sozialwerk als gemeinnützige Gesellschaft.

Das Sozialwerk beschäftigt rund 120 Mitarbeiter. Dafür sei die alte Rechtsform als Verein inzwischen „nicht mehr passend gewesen“, sagt Wenzel. Nachteil der Vereinsform seien unter anderem gewesen, dass der Vorstand ehrenamtlich tätig und mit dem persönlichen Vermögen haftbar gewesen sei. Bei einer so großen Organisation wie dem Evangelischen Sozialwerk mit mehr als sechs Millionen Euro Umsatz pro Jahr eine große Verantwortung. Wenn er oder Picht eines Tages als Geschäftsführer ausscheiden, könne in dieser Rechtsform auch ein neuer Geschäftsführer eingestellt werden, der dann ein Gehalt bezieht. Das sei bei ihnen jetzt nicht der Fall, so Wenzel.