Familien-Trödel in Dormagen : Erster City-Flohmarkt

Dormagen Wer die Corona-Zwangspause genutzt hat, um Keller, Dachboden, Kleiderschrank und Spielzeugtruhe auf- und auszuräumen, kann seine Funde am Samstag, 1. August, gewinnbringend an neue Besitzer vermitteln.

Von 10 bis 16 Uhr können Schnäppchenjäger an den Ständen entlang der Kölner Straße stöbern und feilschen. „Weil es der erste City-Flohmarkt überhaupt in diesem Jahr ist und viele Dormagener in den Sommerferien zu Hause bleiben, erwarten wir eine gute Besucherresonanz“, sagt Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt. Natürlich sorgt das Stadtmarketing als Veranstalter für die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln: Alle Stände werden mit großzügigem Abstand platziert, die Händler werden eine Schutzmaske tragen. Ebenso müssen die Marktbesucher eine Mund-Nase-Maske anziehen, wenn sie über den Flohmarkt gehen. „Die gleiche Regelung gilt auch bei unseren Wochenmärkten und dient der Sicherheit aller Beteiligten“, so Schmitt.