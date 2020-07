Urlaubsgefühl in Dormagen : Ein Tag wie in Israel

Serie Dormagen Israel ist ein Land, das viel zu bieten hat: Heiligtümer dreier Weltreligionen, Ausgrabungsstätten, faszinierende Landschaften und eine lebendige, vielfältige Kulturszene. Wem Corona einen Strich durch den Auslandsurlaub gemacht hat, der kann im nächsten Teil unser Serie lesen, wie ein Hauch Israel in Dormagen und Umgebung erlebbar ist.

ESC-Teilnehmer Idan Raichel

Barbara Kleinesudeik-Fischer (Stadtbücherei) empfiehlt ein Hörbuch: Man kann sich auch wunderbar mit einem Hörbuch in ein fernes Land träumen. In „Wir sehen uns am Meer“ von Dorit Rabinyan, gelesen von Luise Helm, geht es um die Studentin Liat. Die junge Israelin lernt in New York beim Auslandssemester den Maler Chilmi kennen, der aus Ramallah stammt (Palästina, Westjordanland). In ihrer Heimat wäre sie ihm wohl nie begegnet, doch in den USA verlieben sie sich. Weder Liats Eltern noch ihre jüdischen New Yorker Freunde dürfen von der Beziehung erfahren. Das Paar weiß: Wenn Liats Zeit in New York vorbei ist, muss ihre Liebe enden… Eine berührende Liebesgeschichte, die in Israel einen Skandal ausgelöste, als das Erziehungsministerium 2016 den Roman von der Lektüreliste der Oberstufe gestrichen hat.