Politik in Mettmann : CDU-Vorstoß zur Gender-Sprache

Mettmann Die Gleichstellungsbeauftragten in Kreis und Stadt Mettmann haben Leitlinien erarbeitet. Grüne und SPD befürworten sie, die Konservativen lehnen das Papier ab.

Männlich weiblich, Sternchen, Unterstrich: Knapp eine Woche vor der nächsten Grundsatzdebatte um eine „geschlechtersensible Sprache“ in der Verwaltung rumort es in der Politik. Die Mehrheitsfraktion CDU hat ihre Argumentation so aufgebaut, dass das Thema eigentlich von der Tagesordnung des Ausschusses für Verwaltung und Digitalisierung (1.6., 17 Uhr, Rathaussaal) abgesetzt werden müsste. Weder der Rat, noch einer seiner Ausschüsse oder die Verwaltung seien dafür zuständig, tief in die deutsche Sprache einzugreifen.