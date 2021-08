Inklusion bei der Stadt Dormagen : Mit dem Rollstuhl durch die Musikschule

Dormagen Inklusion wird bei der Stadt Dormagen groß geschrieben. Vielfalt ist laut Bürgermeister Lierenfeld besonders wichtig, so auch im Fall von Niklas Reif.

Inklusion ist bei der Stadt Dormagen ein wichtiges Thema, welches immer mehr an Bedeutung gewinnt. Bereits 2020 hatten 57 Beschäftigte der Stadtverwaltung einen Schwerbehindertenausweis, darunter auch zwei Nachwuchskräfte – einer davon ist Niklas Leif. Der 23-Jährige sitzt im Rollstuhl, er leidet an einer sogenannten Tetraparese, eine Lähmung der Extremitäten. Ende Juni beendete er seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten erfolgreich.

Quote 7,65 Prozent der Beschäftigten bei der Stadt Dormagen sind schwerbehindert. Die Stadtverwaltung liegt damit über der gesetzlichen Vorgabe von fünf Prozent. Öffentliche und private Arbeitgeber sind verpflichtet, wenigstens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderungen zu besetzen. Seit neun Jahren ist die Quote in Dormagen konstant.

Über die Ausbildung sagt er: „Ich habe mich in allen Fachbereichen von Anfang an gut aufgenommen und wertgeschätzt gefühlt.“ Er habe trotz seiner Behinderung nie Probleme gehabt: „Bei der Stadt ist alles barrierefrei, das ist natürlich ideal. Auch mit den Kolleginnen und Kollegen kam ich immer prima zurecht. Ich bin ein sehr offener Mensch und versuche mich nicht auf meiner Behinderung auszuruhen. Ich mache das Beste aus allen Situationen, es gibt deutlich Schlimmeres.“ Niklas Leif ist Teil der Jugend- und Auszubildendenvertretung und hilft anderen bei ihrem beruflichen Einstieg: „Wir sind Ansprechpartner und Vermittler. Wir helfen wo wir können und sind beispielsweise auch bei Vorstellungsgesprächen dabei. Anfang September kommen die neuen Azubis, da haben wir dann auch schon einiges geplant.“

Nach seiner Ausbildung, also seit Anfang Juli, arbeitet Leif nun in der Musikschule in Dormagen und fühlt sich sehr wohl: „Ich kann mit meiner täglichen Arbeit einen wichtigen Beitrag leisten und bin voll integriert im Team. Zudem erfahre ich eine große Unterstützung, wenn ich sie benötige.“ Er führt aus: „Wir durften Wünsche äußern und mitentscheiden, in welche Fachbereiche wir wollen. Ich fand das Ordnungsamt interessant, Finanzen sind hingegen gar nichts für mich. Ich bin aber auch mit der Musikschule sehr zufrieden.“