Alternative Bestattungsform : „Friedwald“ Dormagen immer beliebter

Der Andachtsplatz im Dormagener „Friedwald“, an diesem Ort werden die Worte vor der Beerdigung gesprochen. Foto: FriedWald

Dormagen Vor rund einem Jahr eröffnete der „Friedwald“ im Chorbusch in Dormagen. Seit dem steigt das Interesse an der alternative Bestattungen stetig. Was ein Begräbnis im Friedwald so attraktiv macht.