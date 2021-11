Weihnachtstreff in Dormagen : Doch 2G-Regel für Besucher

Ab Freitag, 26. November, soll vorweihnachtliche Stimmung an der „Kö“ einziehen Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Dormagen War trotz neuer Verordnung zunächst noch unklar, ob der Weihnachtstreff vor dem Historischen Rathaus in Dormagen mit 2G- oder 3G-Regel starten kann, gibt es jetzt Klarheit. Es soll Kontrollen geben. Auch an anderen Orten in der Stadt gilt nun 2G.