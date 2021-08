Platz drei in Deutschland : Dormagener glänzen beim Stadtradeln

Dormagen Dormagen gelingt der fünfte Sieg in Folge im Rhein-Kreis Neuss. Bundesweit liegt Dormagen unter allen Städten aktuell auf Rang 80.

Woran es genau liegt, warum die Dormagener offenbar so verrückt nach dem „Stadtradel-Wettbewerb“ sind und dort eine ausgezeichnete Figur abgeben, weiß niemand so ganz genau. Fakt ist, dass die Dormagener sich auf Kreisebene nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und jetzt zum fünften Mal in Folge gewonnen haben. Dabei waren sie nicht nur in Relation zur Einwohnerzahl vorne, sondern fuhren auch absolut gesehen die meisten Kilometer ein. In dem noch bis Ende September in Deutschland laufenden Wettbewerb liegt Dormagen in der Kategorie 50.000 bis 99.9999 Einwohner aktuell auf dem dritten Platz!