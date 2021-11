Ab Montag in Dormagen : Pfarrheim in Gohr wird zum Impfzentrum

In Gohr können sich Bürger ab Montag impfen lassen. Foto: dpa/Marijan Murat

Gohr Das ist ein Novum in Dormagen: Ab Montag können Bürger an fünf Tagen in der Woche abseits von Arzt-Praxen geimpft werden. Wie es funktioniert.

(schum) Für Dr. Rudolf Kochs ist es eine Frage der Haltung: „Ich bin Arzt und ich möchte helfen“, sagt der in Dormagen lebende Mediziner. Auf seine Veranlassung hin wird es ab Montag, 29. November, die dezentrale Impfstelle in Dormagen geben, die an fünf Tagen in der Woche geöffnet hat. Bislang gibt es nur das Impfzentrum in Neuss, dass diese Möglichkeit bietet, oder ein Mal in der Woche die Impfstelle im Hallenbad Sammys.

In Zusammenarbeit mit dem Rhein-Kreis Neuss und der Kassenärztlichen Vereinigung kann Kochs, der früher in Neuss praktizierte, dieses kleine Impfzentrum eröffnen. Dass es das etwas abgelegene Gohr ist, hat seinen Angaben zufolge nur etwas damit zu tun, eine passende Räumlichkeit in Dormagen zu finden. Weil das neue, schmucke Pfarrzentrum am Kirchplatz, direkt hinter der Pfarrkirche St. Odilia, Platz und Zeiten zur Verfügung hat, wird das beschauliche Gohr Anlaufstelle für viele hundert Impfwillige sein.

Von Montag bis Freitag, jeweils in der Zeit von 13 bis 19 Uhr, stehen Kochs und ein Kollege als Impfärzte bereit. Sie werden von zwei bis drei medizinischen Fachangestellten sowie von mehreren Helfern der Hilfsdienste unterstützt. Der Rhein-Kreis geht von etwa 160 Personen aus, die an jedem Tag geimpft werden können, verimpft werden Vakzine von Biontech und/oder Moderna.

Impfwillige müssen zum mobilen Impfangebot lediglich ihren Lichtbildausweis mitbringen. Zudem soll möglichst der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen für einen mRNA-Impfstoff (BioNTech) und – insbesondere bei Auffrischimpfungen – ein Impfausweis vorgelegt werden. Die Unterlagen sind online unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung verfügbar, können aber auch vor Ort ausgefüllt werden. Darüber hinaus ist bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Einwilligung eines Sorgeberechtigten nötig.

Neben diesem Impfzentrum wird es möglicherweise schon bald eine weitere Teststelle geben. CDU-Kreistagsabgeordneter Andreas Buchartz hat sich an Bürgermeister Erik Lierenfeld gewandt. „Wegen der verschärften Corona-Bestimmungen, insbesondere die einzuhaltende 3G-Regel für Arbeitnehmer, wird es eine stark zunehmenden Nachfrage nach Testmöglichkeiten geben. Daher rege ich an, möglichst kurzfristig das Testzentrum/die Testmöglichkeit auf dem Schützenplatz in Hackenbroich (Drive-in) zu reaktivieren.“ Lierenfeld hat schnell reagiert: „Wir sind mit dem Betreiber schon lange dran. Das wird wohl auch funktionieren.“ Grundsätzlich könnten alle „inaktiven“ Betreiber sofort wieder ans Netz gehen. Die abgemeldeten werden vom Rhein-Kreis genehmigt.

(schum)