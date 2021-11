Bildung in Alpen : Schule hilft auf dem Weg zum Beruf

Berufsorientierung wird in der Sekundarschule groß geschrieben. Foto: Sek

Alpen Berufsorientierung ist ab Jahrgangsstufe acht ein wichtiger Baustein an der Alpener Sekundarschule. Jetzt haben die Neuner das Fab-Labor am Berufskolleg in Moers besucht.

(RP) 57 Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 9 an der Sekundarschule befinden sich in der beruflichen Orientierung. Nun werden die Weichen gestellt für die berufliche Zukunft der Jugendlichen. Dabei gibt die Schule den jungen Leuten viele Hilfestellungen.

Bereits in der 8. Klasse werden mit der Potentialanalyse erste Tendenzen für die berufliche Zukunft ausgelotet. In der 9. Jahrgangsstufe werden in den Fächern Politik und Arbeitslehre und Wirtschaft individuelle Pläne zu beruflichen Richtungen mit den Jugendlichen besprochen, die zu ihren Stärken und Fähigkeiten passen könnten. Die Schülerinnen und Schüler lernen von der perfekten Bewerbung bis zur Ausbildungsplatzsuche alle notwendigen Schritte kennen. Die Sekundarschule setzt dabei auf das „Check-U“-Tool der Agentur für Arbeit, das auch nach der Schule genutzt werden kann.

Praxis ist wichtig: Die 57 Neuntklässler der Sekundarschule erlebten zwei spannende Tage im digitalen Fabrikationslabor am Berufskolleg in Moers. In einer auf realen Bedingungen basierenden virtuellen Firma wurden unterschiedliche Fertigungstechniken mit detaillierten Produktionsschritten vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler übernahmen in kleinen Teams Aufgaben und wendeten die Technik an.

Das Handling moderner Maschinen wie eine Wasserstrahl-Schneidemaschine, ein Lasercutter, CNC-Fräsen, ein D-Drucker und eine speicherprogrammierte Steuerungstand standen im Fokus der Exkursion. Schnell war die Lektion, dass auf dem Weg zum Endprodukt komplexe Produktionsschritte erforderlich sind, verstanden. Stolz hielten die Jugendlichen ihr selbst hergestelltes Produkt in den Händen.

Der Besuch der Ausbildungsbörse am Mercator Berufskolleg rundete die berufliche Orientierungsreise ab. Begleitet von drei Lehrkräften lernten die Jugendlichen mehr als 50 Betriebe, Verbände und Hochschulen aus der Region kennen und ließen sich über 200 Ausbildungsberufe erläutern. So gab’s die Gelegenheit, mit potentiellen Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu treten.

„Ich fand die Termine wirklich sehr spannend, weil wir zum Beispiel im FabLab innovative Techniken bedienen durften“, sagte Philip (14). Der Besuch der Ausbildungsbörse sei auch wichtig gewesen, weil man sehr viele Betriebe und ihre Berufe kennenlernen konnte. „Ein tolles, wichtiges Erlebnis, was ich nur empfehlen kann“, so der Schüler aus der Klasse 9 a.

