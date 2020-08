VHS Dormagen stellt neue Kurse vor : Viel Online-Programm im neuen VHS-Semester

Dormagen Die Corona-Pandemie hat bei der VHS auch inhaltlich ihre Spuren hinterlassen. Viele Kurse gehen können jetzt von zu Hause aus am eigenen Computer besucht werden.

„Unsere Highlights sind die neuen Online-Angebote. Vieles, was man sich nur ,in Präsenz‘ vorstellen konnte, geht wunderbar auch online – wie zum Beispiel unsere ,Weinprobe‘“, erläutert die Dormagener VHS-Leiterin Heidi Markus. Die Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung Kostproben nach Hause geschickt und können dann, zum Beispiel im Kreise von Freunden oder Familie aus dem eigenen Wohnzimmer heraus online mit dem Winzer fachsimpeln. „Wir haben uns in den vergangenen Monaten viel mit dem Thema digitaler Unterricht beschäftigt und nun ein Programm für das zweite Halbjahr zusammengestellt.“

Zu den Höhepunkten der Online-Angebote der VHS zählen neben der Weinprobe auch eine digitale Radtourenplanung am Freitag, 28. August, Online-Yoga für absolute Anfänger als Livestream am Samstag, 21. November, und eine Online-Excel-Vertiefung. Bei diesem Angebot können die Teilnehmer sogar jederzeit einsteigen und es gibt eine Durchführungsgarantie.

Niederländisch als Fremdsprache findet sich zum ersten Mal im Programm, und der im Frühjahr angebotene Japanisch-Kursus startet neu. Für den Herbst eignen sich zudem Exkursionen, Stadtbesichtigungen und Ausflüge der VHS. Die meisten finden unter freiem Himmel statt und bieten Einblicke in Natur, Tierwelt und Städte. Alle Exkursionen in kleinen Gruppen werden fachkundig geführt.

Um die Berührungsängste mit dem neuen Lernen auf Distanz möglichst gering zu halten, wird auf den ersten Seiten des Programmheftes ausführlich erläutert, wie alle Bürger an den Online-Angeboten teilnehmen können. Es wird erklärt, welche technischen Voraussetzungen benötigt werden und wie die VHS-Cloud funktioniert. Zunehmend werden auch Präsenzkurse teilweise in virtuellen Klassenräumen stattfinden. So ist die VHS auch künftig in der Lage, Kurse und Vorträge aus der Distanz anzubieten.