Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnungsbau in Dormagen : VR Bank und Stadt bauen 30 Mietwohnungen in Stürzelberg

Die Fläche in Stürzelberg, auf der in den nächsten drei Jahren 30 Mietwohnungen entstehen sollen. Foto: VR Bank

Stürzelberg Die VR Bank plant in den nächsten drei Jahren die Schaffung von 30 Mietwohnungen auf dem ehemaligen Sportplatzgelände an der Schulstraße in Stürzelberg.