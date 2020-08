Wahlprüfstein III: Bildung für Kinder in Dormagen : Mehr Kita-Plätze und Raum für OGS

Einige OGS-Standorte in Dormagen brauchen mehr Platz. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die Wahlprogramme der Parteien bieten viele Ideen, um die Bildung von Kindern in Kita und OGS zu stärken. Eine Grundforderung: Genügend Plätze in der Betreuung kleiner Kinder und genügend Raum in den offenen Ganztagsschulen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Bisher hat es die Dormagener Verwaltung jedes Jahr geschafft, allen Kindern, deren Eltern einen Betreuungsplatz wünschen, auch einen Platz zu vermitteln. „Nicht immer in der Wunsch-Kita oder am bevorzugten Ort, aber wir konnten immer eine Betreuung anbieten“, erklärte Sozialdezernent und Erster Beigeordneter Robert Krumbein. Um wegen des prognostizierten Zuzugs von Familien in den nächsten Jahren genügend Kita-Plätze vorzuhalten, werden neue Kitas gebaut und bestehende erweitert. Bei der OGS-Betreuung stieg die Teilnehmerzahl im vergangenen Jahr so stark, dass das Angebot nicht mehr ausreicht. Das sagen die Parteien zum Thema Kita/OGS:



CDU „Wir fordern einen ,Masterplan’ für den Bereich Kita, der zu einem ziel- und bedarfsgerechten Ausbau der Kindergartenlandschaft und der Kindertagespflege führt“, sagt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Hans Ludwig Dickers. Zur Umsetzung würden in einigen Fällen Neubauten oder Erweiterungen notwendig sein. „Containerlösungen können nur Übergangszeiten überbrücken“, betont die CDU. Die Gebäude sollten effizient genutzt und auch mit Hilfe einer starken privaten Trägerschaft genügend Plätze bereitgestellt werden. Im Rahmen des Möglichen wolle die CDU auch auf eine vollständige Beitragsfreiheit – da sei ja bereits einiges geschafft – hinarbeiten. „Ein Versorgungsgrad von 100 Prozent ist mittelfristig anzustreben, wobei nicht in jedem Orts- oder Stadtteil eine solche Quote erreichbar erscheint“, so Dickers.

Info Prüfsteine für die Kommunalwahl 2020 Wahlprüfsteine In unseren Wahlprüfsteinen stellt unsere Redaktion den zur Kommunalwahl kandidierenden Parteien und Wählergemeinschaften Fragen zu verschiedenen Themen. Themen Heute zum Thema Kindertagesstätte und Offene Ganztagsschule (OGS) in Dormagen. Nach Wohnen und ÖPNV folgen noch Einzelhandel und Schule.



SPD „Das Beste ist gerade gut genug für die Kleinsten“, sagt SPD-Stadtverbandsvorsitzender Carsten Müller und weist auf das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Dormagener Modell hin. Für die SPD gelte seit Jahren der Leitspruch „Kein Kind zurücklassen“. „Die Betreuungsplatzgarantie ab dem vierten Lebensmonat ist für uns Grundbedingung für die Stärkung von Familien“, so Müller. „Unser Ziel ist die kostenfreie Bildung von Anfang an.“ Daher werde die SPD den Weg zur schrittweisen Abschaffung der Elternbeiträge in der Kinderbetreuung konsequent fortführen. Betreuungsplätze in Kita und OGS müssten genügend bereitgestellt werden. Konsequent und stetig müsse dafür der Bedarf geprüft und frühzeitig Erweiterungen in die Wege geleitet werden. Die SPD spricht sich gegen Quotenregelungen und für den Elternwillen aus. „Raummodule können keine Dauerlösung sein“, setzt auch die SPD auf Neubauten. Zusätzliche Differenzierungs- und Ruheräume müssten für den OGS-Bereich geschaffen werden. „Für uns gilt weiter: Kurze Beine, kurze Wege, daher werden wir das Angebot in allen Stadtteilen aufrecht erhalten“, betont Müller.



Zentrum Für die Zentrumsfraktion ist der Einsatz von Containern an Kitas und Schulen ein Ausdruck „mangelnder Planung“. Die „Dauer-Notlösung“ werde an immer mehr Standorten praktiziert. „Wir streben eine solide Lösung für alle Beteiligten an“, sagt Hans-Joachim Woitzik, Fraktionsvorsitzender des Zentrums. Bei der Planung von Neubaugebieten müssten immer die Kapazitäten von Schulen und Kitas mitbeachtet werden. Zudem seien die Container deutlich schwerer zu klimatisieren, außerdem blockierten sie Platz zum Spielen und Toben, wie in Delrath auf dem Basketballfeld des Schulhofes. Den gestiegenen Betreuungsbedarf im Kita- und OGS-Bereich könne die Stadt nur als attraktiver Arbeitgeber decken, daher setze sich die Zentrumsfraktion für unbefristete Arbeitsverträge für Erzieher ein. In der Kita sollte auch mehr Wert auf Digitalisierung gelegt werden. Durch den soliden Ausbau von OGS-Kapazitäten solle ein höherer Versorgungsgrad erreicht werden. „Wir streben eine Vollversorgung an, was Dormagen als Familienstandort attraktiver machen wird“, so Woitzik.



Grüne In Kitas und OGS werden die Grundlagen des sozialen Lernens gelegt, ist Tobias Raidelet, Sprecher des Ortsverbandes der Grünen, überzeugt. Wichtig sei daher „ein wohnortnaher Platz, denn kurze Beine fordern kurze Wege“. Es müsse auf die Bedürfnisse der Elternhäuser flexibel reagieren werden, schlägt Raidelet „eine bedarfsgerechte und bestenfalls individuelle Gestaltung der Öffnungszeiten“ vor. Erzieher sollten „gern übertariflich entlohnt“ werden, meint er. Der gute Versorgungsgrad in Dormagen müsse erhalten bleiben. „Man müsste alle Standorte entsprechend fördern, im Notfall auch durch Umlagerung von einem Standort zu einem anderen“, meint er. Die offenen Ganztagsschulen sollten so gut ausgestattet sein, dass die Kinder von ihren Eltern die Teilhabe an der OGS einforderten. „Unser Plan ist es, dass die OGS sich immer mehr zu Orten der individuellen Förderung entwickeln“, sagt der Grünen-Sprecher mit Blick auf sprachliche und kommunikative, soziale, emotionale und motorische (z. B. Schwimmförderung) Bereiche.



FDP Die Liberalen wollen für jedes Kind einen Betreuungsplatz sicherstellen, wie Parteivorsitzender Dirk Rosellen betont: „Dazu werden wir den Ausbau der Betreuungsplätze kontinuierlich voranbringen.“ Container seien Notlösungen und für die FDP ein Ausdruck, dass der Platzbedarf nicht kontinuierlich fortgeführt worden sei. „Durch die Schaffung ausreichender Betreuungsplätze werden wir die Überbelegungsplätze ausschließlich für ihren Zweck nutzen“, so Rosellen. Auch die FDP habe das Ziel der vollständigen Gebührenfreiheit und größtmöglicher Flexibilität in Kitas. Für OGS setzt Rosellen auf einen bedarfsgerechten Ausbau, moderne Raumaufteilungen und qualitative Steigerung: „Weitere Lernorte, also die räumliche Nähe von Kita, Schule und OGS, möchten wir im Stadtgebiet schaffen“. Ziel bleibe, in jedem Stadtteil einen Grundschulstandort mit angeschlossener OGS und mindestens einer Kita vorzuhalten.



Ein Herz für Dormagen In Kitas sollte viel investiert werden, auch wenn das bedeute, dass man Personal aufbauen müsse, meint Norbert Back von „Ein Herz für Dormagen“. Es sollte aber auch an einer guten Konzeption und Finanzierung gearbeitet werden: „Es ist nicht gut, wenn eine gute Kinderbetreuung auf der Basis von Schulden gemacht wird.“ Ein Herz für Dormagen unterstütze alle Maßnahmen, die diese Themen nach vorn bringen. Allerdings müssten die Voraussetzungen dazu stimmen und nachhaltig sein.



UWG Die UWG sieht die Stadt unter Zugzwang, das wichtige, aber kosten- und personalintensive „Dormagener Modell“ auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Die Landesregierung müsse bei der Finanzierung der Kitas in den Kommunen dauerhaft einspringen, fordert UWG-Vorsitzender Markus Roßdeutscher. Er regt Kindergeld-Reformen an, um über Umverteilungen das Geld direkt in Kitas und Schulen zu investierten. In Dormagen solle der Kita-Navigator nur eine Auswahl zulassen, um eine Blockade mehrerer Plätze zu verhindern. Die OGS-Lage sei teilweise „höchst problematisch“, so Roßdeutscher: Die OGS in Dormagen seien „bessere Verwahranstalten.“ Die UWG favorisiert dezentrale Lösungen, um zusätzlichen Bedarf zu bündeln. Coronabedingte Abstands- und Hygienegebote verschärften den Platzmangel.