Kommunalwahl in Dormagen : Parteien setzen auf den Masterplan

Die Innenstadt (hier beim verkaufsoffenen Sonntag) soll stärker gefördert werden. Die Parteien bieten eine Vielzahl von Idee, wie den Akteuren geholfen werden kann. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Dormagen Die Parteien sehen in Gastronomie, Sauberkeit oder Finanzhilfen Instrumente für eine lebendige Innenstadt. Ihre Ideen und Forderungen zum Thema Innenstadtentwicklung und Einzelhandel.

Als im Herbst 2019 die Auftaktveranstaltung zum „Masterplan Innenstadt“ in der Rathaus-Galerie über die Bühne ging, war die Corona-Pandemie noch weit weg. Die damals von erstaunlich vielen Interessenten engagiert aufgezeigten Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Aber: Die extremen wirtschaftlichen Veränderungen durch Corona haben die Situation für die Innenstadt-Akteure noch extrem verschärft. Welche Rezepte die Parteien für den Handel haben:

CDU Dormagen ist ein Mittelzentrum, „und so sehen wir es auch“, sagt Partei-Vorsitzender Hans-Ludwig Dickers. „Es gehört ja nicht zu den originären Aufgaben einer Verwaltung, für den Handel Sorge zu tragen. Aber die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Handel sowohl in der Innenstadt als auch in den Ortsteilen ansiedelt, ist sehr wohl eine solche Aufgabe.“ Zwar könnten die Einkaufsgewohnheiten der Bürger nicht vorhergesehen werden, aber zweifelsohne gehöre heutzutage ein größeres Angebot an Verweilmöglichkeiten – mit und ohne Gastronomie – zu einem Einkaufsbummel. Gegen Amazon und Co gelte es mit solchen Angeboten gegenzusteuern und außerdem die Innenbereiche in einem gepflegten Zustand zu präsentieren.

Info Prüfsteine für die Kommunalwahl Wahlprüfsteine In unseren Wahlprüfsteinen stellt unsere Redaktion den zur Kommunalwahl kandidierenden Parteien und Wählergemeinschaften Fragen zu verschiedenen Themen. Themen Heute zum Thema Einzelhandel und Innenstadt in Dormagen. Nach Wohnen, ÖPNV und Kita/Offene Ganztagsschule folgt abschließend noch das Thema Schule.

SPD Den Masterplan Innenstadt findet die SPD „genau richtig“, sagt Parteivorsitzender Carsten Müller. „Durch finanzielle Mittel von Bund, Land, Stadt und Eigentümern werden wir den Umbau der Innenstadt vornehmen. Die Innenstadt wird digitaler, kundenorientierter, grüner und sauberer.“ Ziel müsse es sein, die Aufenthaltsqualität zu steigern. Dies werde mit einer von allen Betroffenen erarbeiteten Gestaltungssatzung sichergestellt. Für die Erstellung und die Umsetzung des Masterplans Innenstadt fordert die SPD einen Bürgerbeirat. Die Stadt solle zudem Immobilien in der Innenstadt erwerben, um durch dann mögliche Einflussnahme die Attraktivität von Angeboten unterstützen zu können. Die SPD will sich, so Müller, für eine Reaktivierung von Brachflächen einsetzen. Die Stadt soll auf dem Zuckerfabrikgelände einen Teil der Fläche selbst vermarkten für Büro- und Gewerbeobjekte. Müller: „Das bringt zusätzliche Kaufkraft in die Innenstadt.“ Auch das gastronomische Angebot soll ausgebaut werden, „deswegen setzen wir uns für eine dauerhafte Halbierung der Terrassengebühr ein.“ Neugründungen, Neuansiedlungen und Start-ups sollen zukünftig von einem Gründungsberater oder einer -beraterin unterstützt werden, der beispielsweise für verwaltungstechnische Anliegen Ansprechpartner ist. Die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft muss ein Mittelstandsförderungsprogramm für Unternehmen entwickeln, das langfristig unterstützt.

Zentrum Die Entwicklung der Innenstadt durch den mangelnden Publikumsverkehr und die dringend nötige Unterstützung des Handels in Dormagen muss zur Chefsache werden. „Kurzfristig umsetzbare Maßnahmen sind die Verbesserung der Sauberkeit und die Schaffung von mehr Verweilmöglichkeiten“, so Parteivorsitzender Hans-Joachim Woitzik. Ferner gehören dazu Kontrollen von Fahrradfahrern und des Anlieferverkehrs durch das Ordnungsamt. Woitzik: „Bei verkaufsoffenen Sonntagen wird manchmal angeboten, den Stadtbus kostenlos zu nutzen, um in die Innenstadt zu fahren. Diese gute Idee sollte ausgeweitet werden.“ Wichtig ist, dass Dormagen städtische Zuschüsse bereitstellt, die explizit nicht zurückgezahlt werden müssen und somit eine wirkliche Entlastung für den Handel schaffen. „Eine zügige Unterstützung der Gastronomie ist besonders wichtig. Eine mögliche Maßnahme wäre der vorübergehende Erlass der Terrassengebühr.“ Solange die Krise andauert, sollte im ganzen Stadtgebiet kostenfreies Parken für alle Domagener gelten. „Der Einzelhandel muss sich der Online-Konkurrenz stellen, aber wie soll das ohne Breitbandausbau in Dormagen funktionieren? Die Kommune kann hierbei hervorragend unterstützen, indem sie über die Wirtschaftsförderung Schulungs- und Unterstützungs-Plattformen anbietet.

Grüne Das Coronavirus hat die lokale Wirtschaft vor besondere Herausforderungen gestellt. „Um diese nachhaltig bewältigen zu können, muss die Stadt und insbesondere die Wirtschaftsförderung die Unternehmen weiterhin und noch besser bzgl. Fördermittel beraten“, sagt Tobias Raidelt, Vorsitzender des Stadtverbands. Auch wenn die Grünen sich in den vergangenen Jahren regelmäßig gegen verkaufsoffene Sonntage ausgesprochen hat, „so möchten wir uns in diesem Jahr für eine Erweiterung der Anzahl einsetzen“. Jegliche weitere Förderprogramme müssen situativ entschieden werden. Außerdem steigern Ideen, mit Außengastronomie vor dem Historischen Rathaus o.ä., die Attraktivität der Innenstadt.

FDP Das Ziel der FDP für die Innenstadt und den Handel ist eine hohe Aufenthaltsqualität zu schaffen, die als Attraktivitätsanker zum Bummeln und Einkaufen einlädt. „Hierzu muss die Innenstadtentwicklung als fachbereichsübergreifende Aufgabe beim Bürgermeister verankert werden“, sagt Parteivorsitzender Dirk Rosellen. Die Überlegung einer Verkürzung der Einkaufsstraße und einer teilweisen Freigabe für den Autoverkehr, wie es die Liberalen bereits in die Diskussion eingebracht haben, gehört hier ebenso dazu. Einer hervorragend gestalteten und durchdachten Anbindung an die Kölner Straße, die zum Besuch der dortigen Geschäfte einlädt, kommt dabei eine herausragende Bedeutung zu.

Ein Herz für Dormagen Für den Vorsitzenden Norbert Back sieht die Lage kritisch aus: „Der Handel in der Innenstadt erfährt im Moment eher eine Abwanderungswelle, anstatt sich zu entwickeln. Ladenlokale, deren Mieter Dormagen verlassen, bleiben in der Regel zu lange leer stehen. Friseure, Handyläden, Dönerbuden, Shisha-Bars, Shisha-Läden, Kioske und Spielcasinos hat Dormagen wahrlich genug.“ Seiner Meinung nach muss die Werbegemeinschaft City-Offensive daran arbeiten, dass „sich hier in Dormagen wieder mehr Vielfalt an Geschäften ansiedelt, sonst wird Dormagen an Langeweile für die Bürger und Besucher sterben“.

UWG Das Seveso-Gutachten eröffnet der Innenstadtentwicklung ganz neue Perspektiven, meint die UWG. „Einzelhandel, Verwaltungsbauten und kleine Handwerksbetriebe sind prädestiniert für eine Ansiedlung auf dem ehemaligen Zuckerfabrikgelande“, sagt Vorsitzender Markus Roßdeutscher. Der Rückkauf eines Teil des Geländes für eine Vermarktung in Eigenregie, liege auf der Hand. „Die Anbindung der südlichen Kö spricht für ein kombiniertes Wohn- und Arbeitsquartier.“ Auch der Ausbau qualitativ guter Gastronomie und Ausgehmöglichkeiten, sowie eine Inanspruchnahme des „Sofortprogrammes Innenstadt 2020“ des Landes, sowie Reduzierung des Leerstandes könnten sich durch Absenkung des Mitspiegels vorteilhaft auswirken. Verkehrstechnisch will die UWG besonders für Ältere die Etablierung eines autonomen Shuttle-Bus-Systems innerhalb der City und zur Anbindung abgelegener Stadtgebiete prüfen lassen.