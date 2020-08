Zalando baut Partner-Programm aus : Auf den Spuren von Amazon

Berlin Zalando wächst trotz der Corona-Krise rasant und gewinnt Millionen neue Kunden. Viel wichtiger dürfte aber sein, dass sich auch ein neues Geschäftsmodell stark entwickelt.

An den Börsen wird die Zukunft gehandelt, lautet eine alte Anleger-Weisheit. Nur so lässt es sich erklären, dass ein Auto-Hersteller wie Tesla ein Vielfaches mehr wert ist als die größten Autohersteller der Welt – obwohl die Amerikaner nur einen Bruchteil der Fahrzeuge verkaufen. Und das sieht man auch beim Online-Händler Zalando, dessen Kurs sich seit Ende März von unter 30 Euro auf ein Allzeithoch von rund 67 Euro mehr als verdoppelt hat.

Inzwischen nutzen auch stationäre Händler die Möglichkeit, ihre Waren über Zalando zu verkaufen. Allein im zweiten Quartal schlossen sich 180 weitere Unternehmen dem Partnerprogramm von Zalando an. Gleichzeitig nutzten viele von ihnen auch die Möglichkeit, ihre Ware über die Logistikzentren des Berliner Unternehmens zu verschicken – einen ähnlichen Service bietet auch Amazon an. Die Anzahl der Artikel, die durch Zalando Fulfillment Solutions, so der Name des Programms, verschickt wurde, wuchs um 180 Prozent.