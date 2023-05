Historien-Spektakel in Dormagen Zons feiert Sturm auf die Festung

Den Besuchern wurde auch handwerklich und kulinarisch so einiges geboten. Weit über 50 Händler boten ihre Waren in aufwendig gestalteten Ständen an. Ein Großteil der Waren waren handgefertigt, wie zum Beispiel die hochwertigen Schuhe von Stefan Schneidewind-Burgemeister. „Ich freue mich über den Zuspruch in diesem Jahr. Die Besucher stellen viele Fragen zur Herstellung und sind begeistert von der Qualität. So viel Wertschätzung tut wirklich gut“, so der Händler. Bei der Töpferei Eckersley konnte man vor Ort zusehen, wie man im Mittelalter getöpfert hat und die fertigen Werke käuflich erwerben. Auch für die Kinder gab es tolle Stände. Bei Piotr Kida konnten kleine Ritter und Prinzessinnen alles bekommen, was man benötigt, um die alten Geschichten nachzuspielen und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.