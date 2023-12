Umweltschutz in Dormagen Ärger um Müll im Stürzelberg Grind

Für Karin Schwanfelder und die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Gruppe „Rhein Clean-Up Dormagen-Zons“ ist die Situation mehr als unbefriedigend. Der Müll, den die Gruppe innerhalb des vergangenen Jahres am Rheinufer gesammelt und im Grind gelagert hatte, war lange Zeit nicht abgeholt worden. „Ende September habe ich der Stadt Bescheid gegeben, dass der Müll abtransportiert werden kann“, erzählt Schwanfelder. Sie war davon ausgegangen, dass dies wie in den Vorjahren auch funktioniere und habe erst im November erfahren, dass dem nicht so war. Nun ist Bewegung in die Sache gekommen: „Die Mitarbeitenden der Technischen Betriebe konnten den Müll noch vor dem Anstieg des Hochwassers in der letzten Woche abholen“, wie Stadtsprecher Nils Heinichen sagt. Es habe sich um eine beträchtliche Menge gehandelt.