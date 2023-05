Vorstoß in Dormagen CDU fordert fünf Bezirksausschüsse

Mehr Transparenz und damit mehr Demokratie – das ist ein Ziel, dass die Dormagener CDU mit ihrem Antrag erreichen will, den sie in die nächste Sitzung des Stadtrates am 15. Juni einbringen wird. Darin geht es um die Einrichtung von fünf Bezirksausschüssen in Dormagen. „Bezirksausschüsse sind wichtige Gremien zur lokalen Interessenvertretung der Menschen vor Ort“, sagt Fraktionsvorsitzender Kai Weber. „In ihnen wird über alle Themen beraten, die das Leben in den jeweiligen Stadtteilen direkt betreffen. Sie nehmen Vorschläge und Kritik auf, ergreifen eigene Initiativen und sie können zu allen Vorlagen der Verwaltung über wichtige Angelegenheiten innerhalb der Bezirksgrenzen eine Stellungnahme abgeben“, wirbt er.