In drei Schritten bis 2035 So will Covestro klimaneutral werden

Daniel Koch ist für den Pressetermin, Stichwort „Klimaneutralität“, in der Covestro-Konzernzentrale in Leverkusen ganz passend mit dem ÖPNV statt dem Auto aus Düsseldorf angereist. „Hat gut geklappt“, sagt der 54-Jährige. Was im Kleinen funktioniert, soll beim börsennotierten Kunststoffkonzern bis 2035 im Großen gelingen: Klimaneutralität im operativen Geschäft. Wie das an den drei NRW-Standorten Leverkusen, Krefeld-Uerdingen und Dormagen – 23 Betriebe, 7000 der weltweit 18.000 Beschäftigten, arbeiten hier – erreicht werden soll, skizziert der Produktionsleiter NRW und Europa zunächst mit dem Wegschieben eines Vorurteils. „Kunststoffe sind nicht aus der Zeit gefallen, sondern hochmodern.“ Der Werkstoff sei leichter als Beton und Stahl. Und vielfältig einsetzbar, Polycarbonate kämen in Batteriegehäusen ebenso zum Einsatz wie in Medizintechnik und Autoindustrie, Schaumstoffe dienten zur Dämmung ebenso wie als Inahlt von Sitzmöbeln und Matratzen, Kunststoff von Covestro komme etwa in Beschichtungen von Windrädern zum Einsatz. „Wir müssen dies Produkte aber auch klimaneutral anbieten“, betont Koch, also bis 2035 klimaneutral herstellen.