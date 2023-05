Hörspieltage in Zons Hörspielpreis geht an Schriftstellerin Helga Brüster

In den letzten drei Tagen, vom 10. bis 12. Mai, fanden zum 28. Mal die Zonser Hörspieltage statt, in denen neue Hörspielproduktionen, die in Mundart oder Regiolekten gestaltet sind, miteinander konkurrieren und von einer Jury unter Vorsitz von Markus Jung begutachtet werden. So wurde zum Höhepunkt der Donnerstagabend, an dem in der Nordhalle des Kulturzentrums des Rhein-Kreis Neuss der „Zonser Hörspielpreis“ und der „Zonser Darstellerpreis“ verliehen wurden.