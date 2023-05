Einbruch in Dormagen Zwei Einbrecher konnten flüchten

An der Von-Ketteler-Straße in Dormagen haben Zeugen am Dienstag gegen 16.50 Uhr beobachtet, wie drei Männer um das Haus ihres Nachbars liefen. Als die Beamten eintrafen und das Haus umstellten, kam ihnen ein mutmaßlicher Einbrecher entgegen, der sofort festgenommen wurde. Die beiden anderen flüchteten in Richtung Haberlandstraße.