Lierenfeld kritisiert Flüchtlingsgipfel Zons bekommt seine Sporthalle zurück

Es ist eine gute Nachricht für den Schulsport in Zons und für alle, die in der Turnhalle im Heidestadion ihrem Sport nachgehen: Bürgermeister Erik Lierenfeld verkündete am Mittwoch im Rahmen des Bürgerdialogs in Stürzelberg, dass im Nachbarort die großflächigen Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete aus der Ukraine in diesem Jahr reduziert werden. Konkret bedeute das, dass die Sporthalle, die weitestgehend leer steht, frei geräumt werden und die dort Lebenden woanders (möglicherweise in den benachbarten Zelten) untergebracht werden. „Wir geben diesen Standort auf“, so Lierenfeld.