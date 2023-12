Ein Funken Hoffnung in Dormagen Lichterfahrt der Landwirte begeistert Groß und Klein

In Hackenbroich setzte sich die Kolonne in Bewegung, von der freiwilligen Feuerwehr eskortiert. Von Beginn an standen zahlreiche Zuschauer am Straßenrand, um den Fahrern zuzujubeln und zu winken, die Feuerwehren in den Ortschaften begrüßten die Teilnehmer mit Leuchtsignalen und Hupen. Viele wartende Kinder hüpften aufgeregt auf dem Bürgersteig herum, in freudiger Erwartung auf die Fahrzeuge. Ein Highlight war der geschmückte Betonmischer, der in diesem Jahr auffällig illuminiert mitfuhr. Auch ein Hingucker: Der weihanchtlich geschückte VW-Käfer, der zwischen den großen Trecken und Maschinen richtig niedlich aussah.