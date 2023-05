Vorstoß der SPD in Dormagen Mit Schutzsatzung Wohnraum gewinnen

In Dormagen fehlen Wohnungen – relativ gesehen viel mehr als in den anderen Städten im Rhein-Kreis Neuss. Das Institut für Wohnungswesen InWis Forschung und Beratung hat für den Zeitraum on 2019 bis 2039 einen enormen Gesamtbedarf von 4425 Wohnungen ermittelt. Was tun? Bauen! Das ist das probate Gegenmittel, aber es gibt auch weitere Bausteine. Einer ist die Wohnraumschutzsatzung. Was sperrig klingt soll helfen, dass in einer Stadt Wohnungen nicht ewig leer stehen oder in ihnen zweckwidrig Monteurs- oder Saisonarbeiter untergebracht werden oder gar daraus vermietete Ferienwohnungen werden. Die Chancen stehen gut, dass Dormagen diesen Baustein nutzen kann und eine solche Satzung erhält.