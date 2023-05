Saisonauftakt in Dormagen-Straberg Schützen starten mit Gottestracht

Der Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bruderschaft am Sonntagmorgen schickte Brudermeister Uli Baumer ein paar nachdenkliche Worte voraus: „Unser Leben verändert sich durch äußere Einflüsse drastisch. Ich glaube und befürchte, dass sich unsere Schützelandschaft im Rhein-Kreis Neuss nachhaltig verändern wird“. Baumer befürchtet, dass es „manches Fest in der gewohnten Form nicht mehr geben wird. Und wenn wir nicht aufpassen, verschwindet so ein Stück unseres rheinischen Brauchtums für immer.“ In der Bruderschaft versucht man gegenzusteuern, aber: „Man sollte den Ursprung unserer Feste mit in die Veränderungen einbeziehen und mit Fingerspitzengefühl die nötigen Reformen anstreben.“