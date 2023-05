Tannenbusch Dormagen Ein Waldkonzert mit Weihnachtslied im Mai

Die nächsten Termine stehen bereits fest. Wer live vor Ort dabei sein möchte, kann dies am 18. Juni und am 20. und 27. August. Die Konzerte finden jeweils um 11 Uhr. Emanuel Dähn hatte zum Schluss noch eine kleine Bitte an die Dormagener und alle, die sich im Umkreis angesprochen fühlen. „Im Moment fehlen uns wirklich Musiker, die unsere Bläser und unsere Bands unterstützen können. Gerade bei den Posaunen und am Klavier, aber auch an vielen anderen Instrumente fehlen uns die Leute. Bei uns kann wirklich jeder in den Bands mitmachen, der das musikalische Talent dazu hat. Unabhängig davon, ob er bei uns in der Musikschule Dormagen unterrichtet wird oder nicht.“ Beim Musikschulfest am 3. Juni lassen sich Fragen stellen und Interessierte können sich alles genau ansehen.